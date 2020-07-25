شكرا لقرائتكم خبر عن موارد الشارقة: عطلة عيد الأضحى من الخميس إلى الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 9 ذي الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020 ولغاية يوم الأحد 12 ذي الحجة 1441هـ الموافق 2 أغسطس 2020م، على أن يستأنف الدوام الرسمي في يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020م.

وبهذه المناسبة المباركة رفع الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات، خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة سائلاً الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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