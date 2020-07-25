نهيان بن مبارك: منتسبو برامج صندوق الوطن قادة المستقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة «صندوق الوطن»، أن المنتسبين لبرامج «صندوق الوطن» هم قادة المستقبل، ويحق لكل منهم أن يفتخر بانتمائه إلى دولة الإمارات، وعليهم أن يجسدوا هذا الفخر بالعمل الجاد والالتزام القوي بتحقيق التفوق والنجاح في كل ما يقومون به من عمل أو جهد.

ورحب ـ في كلمة مصورة ـ بالموهوبين والمتميزين من كافة ربوع دولة الإمارات قائلاً: مرحباً بكم في برنامج «موهبتنا» وفي برنامج «المبرمج الإماراتي»، وهما البرنامجان اللذان يقدمهما لكم «صندوق الوطن»، وفاء والتزاماً بالرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات، والتي تؤكد على تحقيق التنمية الناجحة، لأبناء وبنات الإمارات، وتمكينهم من تحقيق النفع لأنفسهم والفائدة لوطنهم وللعالم كله.

وقال: إن هذه البرامج، إنما هي تعبير عن التزامنا واعتزازنا، بما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أننا نرى الغد بالشباب، وأنهم أبناء زايد، أبناء هذا البلد الأصيل ومستقبله، ونحن في صندوق الوطن، نتفق تماما مع ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من أن أبناء الإمارات، هم أساس الوطن وعماد ثروته وهم الاستثمار الحقيقي والدائم، ويجب تهيئة أرض الواقع لهم وأرض الواقع هي العمل.

وبين أن برنامج «موهبتنا» يلتحق به نخبة مختارة، من الطلبة الموهوبين في الإمارات، وسوف تتاح أمامهم فرصة تنمية مواهبهم، وفق أعلى المستويات العالمية، بالتعاون مع عدد من الجامعات المرموقة في العالم، تمهيداً لالتحاقهم بالدراسة في تلك الجامعات.

وخاطب المشاركين والمشاركات في برنامج «المبرمج الإماراتي» قائلاً «إنكم تؤكدون باشتراككم في هذا البرنامج، أن القدرة على الاستخدام الجيد للتقنيات الرقمية، هي أحد الخصائص الإيجابية والأساسية، للمواطن الناجح في هذا العصر، ونحن على ثقة كاملة، في أن نجاحكم في هذا البرنامج، سوف يجعل منكم قادة وروادا في امتلاك وسائل الابتكار والتطوير والإبداع». (وام)