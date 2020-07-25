الرئيس البرازيلي يعلن تعافيه من كورونا وشعبيته في ارتفاع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، السبت، أن فحصاً لفيروس كورونا المستجد أجري له جاءت نتيجته سلبية، ما يعني تعافيه من الفيروس الذي أعلن الإصابة به في السابع من هذا الشهر. وكتب بولسونارو على «فيسبوك» بعد أن أبلغ أن نتيجة الاختبار كانت سلبية «صباح الخير للجميع».

وفي الأثناء، أظهرت ثلاثة استطلاعات رأي حديثة نشرت هذا الأسبوع أن بولسونارو هو المرشح المفضل للفوز في انتخابات عام 2022 الرئاسية، على الرغم من طريقته المثيرة للجدل في مواجهة أزمة فيروس كورونا المتصاعدة في البرازيل.

وتوقع أحدث استطلاع نشرته الجمعة مجلة «فيجا» أن يتقدم الرئيس البرازيلي بشكل مريح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة تراوح بين 27,5 و30,7 في المئة، بالاعتماد على من سيكون خصمه.

ووجد الاستطلاع أن بولسونارو سيفوز بسهولة في الجولة الثانية ضد أي خصم، حتى سيرجيو مورو وزير العدل السابق الذي يحظى بشعبية وتحول مؤخراً إلى خصم للرئيس، أو الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأظهر استطلاع ثانٍ نشره موقع «بودر 360» الإخباري في الوقت نفسه أن نسبة قبول بولسونارو بلغت 43 في المئة، مقابل 40 في المئة قبل أسبوعين.

وتراجع معدل عدم قبوله نقطة واحدة إلى 46 في المئة، وفق الاستطلاع.

ولفت «بودر 360» إلى أن معدل قبول الرئيس كان 52 في المئة بين المستفيدين من إعانات الحكومة الشهرية الطارئة؛ لمواجهة تبعات فيروس كورونا والتي تبلغ 600 ريال (115 دولاراً)، وتهدف إلى مساعدة البرازيليين الفقراء الذين يعانون إجراءات العزل.

وسجلت البرازيل ما يقرب من 2,3 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 84 ألف حالة وفاة، وهذه الأعداد مستمرة بالارتفاع.

وقدر استطلاع آخر نشرته الاثنين مؤسسة «أكس بي انفيستيمنتوس» نسبة القبول ببولسونارو بـ30 في المئة، مقابل 25 في المئة في مايو/أيار.