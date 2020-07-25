شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يعتذر عن الحضور للبرلمان للاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القيادى فى حركة النهضة التونسة على العريض فى تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن رئاسة الجمهورية أعلمت رئاسة المجلس قبل أيام باعتذار رئيس الجمهورية عن حضور احتفال ذكرى إعلان الجمهورية.

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وتشهد تونس تحديات كبرى، فى ظل تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، فى ظل أزمة اقتصادية تلقى بظلالها على مختلف القطاعات، ويستعد الرئيس التونسى، قيس سعيد، لتكليف اسم جديد بتشكيل الحكومة وخلافة رئيس الوزراء المستقيل، إلياس الفخاخ السبت، بعدما حسمت الأحزاب السياسية موقفها واختارت أسماء مرشحيها.

ويأتى ذلك وسط تصاعد مطالبات كتل برلمانية مختلفة بالبرلمان التونسى بسحب الثقفة من راشد الغنوشى رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، لخروجه عن مسؤلياته والزج بتونس فى أزمات إقليمية.