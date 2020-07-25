شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا عبر طائرات الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أن السراج رئيس حكومة الوفاق في اسطنبول لتلقي تعليمات من أردوغان، مشيرا إلى أن الميليشيات وحكومة الوفاق لا تستطيع الاستمرار في طرابلس دون حماية تركيا والمرتزقة.

وأضاف خلال حواره مع شبكة "سكاى نيوز": جميع الاتفاقيات بين حكومة الوفاق وليبيا غير شرعية"، مشددا على أن الميليشيات لا تستطيع الاستمرار في طرابلس دون حماية تركيا والمرتزقة.

وأشار خالد المحجوب، إلى أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا عبر طائرات شحن تركية، وأن المرتزقة تحت إشراف تركي يرسلون مزيدا من التعزيزات إلى جبهتي سرت والجفرة.

وشدد على أن قوات الجيش الوطني الليبي جاهزة لصد أي هجوم من الميليشيات والمرتزقة المدعومين من تركيا.