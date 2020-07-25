شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تعثر على جثة الطيار المفقود فى جبال الطائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت السلطات السعودية، من العثور على جثمان الطيار السعودى المفقود أمين السويعدى، بعد مهمة بحث فى جبال نعمان بالطائف، وفق مواقع سعودية، وقد شاك فريق من جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ، في مهمة البحث عن الطيار المفقود، والذي عثر عليه متوفًّيا أسفل جبل الكر فى الهدا بالطائف، بعد نحو 7 ساعات بحث متواصلة بدأت منذ ليل أمس الجمعة حتى فجر اليوم السبت.

ووفقا للشرطة السعودية، تسلم ذويه جثمانه، والذين كانوا قد أبلغوا الجهات الأمنية بفقدانه.

من جهة أخرى، كشف عابد السويعدي، صديق وقريب الطيّار المفقود أمين السويعدى، عن تفاصيل تحديد موقعه والعثور عليه، وفق موقع عاجل .

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وقال قريب الطيّار لـ«عاجل»، إن السويعدي تم العثور عليه متوفيًّا في تمام الساعة الثالثة والربع فجرًا، بعد تحديد موقعه من خلال شريحة الجوَّال بمنطقة أسفل الكر بنعمان؛ حيث أوضح أحد المقيمين الباكستانيين للقائمين على عملية البحث أنه شاهده بتلك المنطقة، وبالفعل عثرت القبيلة عليه.

وأضاف أن الطيَّار الراحل كان يمارس هواية الباراشوث منذ أكثر من خمس سنوات، وقد خرج في رحلته -عصر أمس الجمعة- من مرتفعات الهدا.

وكان أقارب الطيَّار مظلِّي أمين السويعدي، قد بدأوا رحلة البحث عنه، عقب خروجه دون عودة، فيما دشنوا هاشتاجًا بعنوان «طيار الطائف المفقود»، وطالبوا بتوسيع مشاركته على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ أملًا في التوصل إلى معلومة بشأنه.