شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يترأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء لبحث آثار أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غدًا الأحد اجتماعًا لمجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددًا من النقاط ذات الصلة بتطوير الأنشطة القطاعية في إطار الاستراتيجية الجديدة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، واستعراض دفاتر الشروط المتعلقة بإعادة تنظيم الأنشطة الصناعية، ودراسة تقرير حول تقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وتطور الوضعية الصحية في البلاد".
كما يتناول الاجتماع مشروع أمر معدل ومتمم لقانون العقوبات لحماية الكادر الطبي، وموظفي الصحة، وعرض كيفية تأمينهم ضد أخطار مكافحة الوباء.
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