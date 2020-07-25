شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 8 إصابات بفيروس كورونا لأجانب من خارج المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، وفق ما نشرت وسائل إعلام أردنية.

وقال سعد جبر وزير الصحة الأردني: سُجِّلت اليوم (8) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وعلى النحو الآتي:

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︎(5) حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر.

(2 من فلسطين، و2 من سوريا، و1 من السعوديّة). ︎

(3) حالات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري. ︎

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1154) حالة. ︎سُجِّلت أيضاً (6) حالات شفاء لهذا اليوم، (5) في مستشفى الأمير حمزة، و(1) في مستشفى الملكة علياء.