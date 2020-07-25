شكرا لقرائتكم خبر عن لحماية خصوصيتك.. برنامج لتغيير الصور قبل نشرها عبر مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير التقني ياسر الرحيلي من نشر الصور الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد تكون سببا في انتهاك خصوصية الأفراد.

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وقال الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نشر صورك الشخصية قد يعرضك بعد فترة للكثير من الأخطار على خصوصيتك مع تقنيات التعرف على الأوجه”.

وأضاف أن برنامج Fawkes بإمكانه تغيير صورة المستخدم قبل نشرها بطريقة تكون غير ظاهرة للناس، ولكن لا تتعرف عليها تقنيات التعرف على الأوجه.

وتابع ياسر الرحيلي أنه يمكن تحميل البرنامج وتعديل الصور قبل نشرها عبر مواقع التواصل من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).