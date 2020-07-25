شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح فترة الحجر المنزلي لمخالط مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة، على أهمية الالتزام بالحجر المنزلي لأي شخص خالط مصاب بفيروس كورونا، وذلك للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وقالت الصحة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “(14) يوما هي فترة الحجر المنزلي للمخالط مهما كانت نتيجة الفحص، لأن حضانة الفيروس لن يظهرها أخذك للعينة”.

وأوضحت أن المخالط لمصاب كورونا هو:

– من يسكن معه في نفس المنزل.

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– أو من يتواصل معه بشكل مباشر كالمصافحة أو الملامسة وغيره.

– أو من يتواصل بمسافة أقل من مترين لمدة تزيد عن 15 دقيقة مع مصاب.

وأضافت وزارة الصحة أن فترة المخالطة تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض على المصاب وحتى 14 يوما، أما إن لم تظهر أعراض على المصاب فيتم حسابها من وقت أخذ العينة.