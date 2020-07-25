شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انتشار «المجاهدين» في الوديان و الطرق الترابية لمنع تسلل المخالفين إلى مكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات التي تستهدف منع دخول المتسللين إلى مكة المكرمة حتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة.
ونشرت الوزارة ،عبر سناب الداخلية، مقطعاً يظهر انتشار فرق المراقبة التابعة لقوات الإدارة العامة للمجاهدين بمداخل الطرق الترابية والأودية، لمنع تسلل مخالفي أنظمة الحج، إلى مكة المكرمة، وهي على جاهزية تامة للتعامل المباشر مع المخالفين في أي وقت وتحت أي ظروف.
كما جددت التذكير بمعاقبة المتسللين والمخالفين لتعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بغرامة قدرها 10 آلاف لكل مخالف، بالإضافة إلى معاقبة سائق مركية النقل بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، ومصادرة المركبة المستخدمة، والترحيل إن كان وافداً.
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