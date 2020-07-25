شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انتشار «المجاهدين» في الوديان و الطرق الترابية لمنع تسلل ‏المخالفين إلى مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات التي تستهدف منع دخول المتسللين إلى مكة المكرمة حتى ‏نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة.

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ونشرت الوزارة ،عبر سناب الداخلية، مقطعاً يظهر انتشار فرق المراقبة التابعة لقوات الإدارة العامة للمجاهدين بمداخل الطرق الترابية والأودية، لمنع تسلل مخالفي أنظمة الحج، إلى مكة المكرمة،‏ وهي على جاهزية تامة للتعامل المباشر مع المخالفين في أي وقت ‏وتحت أي ظروف.‏

كما جددت التذكير ب‏معاقبة المتسللين والمخالفين لتعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بغرامة قدرها 10 آلاف لكل مخالف، بالإضافة إلى معاقبة سائق مركية النقل بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، ‏وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، ومصادرة المركبة المستخدمة، ‏والترحيل إن كان وافداً.