حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - - شارك الفنان ياسر النيادي متابعيه عبر خاصية ستوري في انستجرام بملصق دعائي لورشة عن جودة التصوير والصوت والإضاءة يقدمها المصور حمدان حارب تحت عنوان «فيلم في عجمان» مساء غد الاثنين في السادسة مساء.

- نشر الفنان فايز السعيد عبر «انستجرام» مقطعاً من أغنية جديدة من ألحانه بعنوان «يالرياض» من كلمات عبدالله الملحم وتوزيع زيد نديم ومن غناء المطرب السعودي فيصل عبدالكريم.

-انتهت المطربة ديانا حداد من تسجيل أحدث أغنياتها بعنوان «مش رح نختلف»، ونشرت الملصق الدعائي للأغنية عبر انستجرام معلقة «قريباً.. للتضحية أشكال مختلفة من منكم ضحى لشخص بحياته».

- أعلن الفنان أحمد فلوكس عن تحضيره لعمل فني جديد بعنوان «سفينة نوح» يشارك في بطولته إلى جانب الفنان الأردني منذر رياحنه، ونشر عبر فيسبوك صورة تجمعه برياحنه معلقاً «2021 وتتوالى المفاجآت».

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- كشف المنتج عيسى موسى على المقطع المنتشر للفنان عمرو دياب وهو يصور فيديو كليب بشارع العز بالقاهرة عن حقيقة الفيديو حيث أكد أنه أغنية وطنية بعنوان «بلدنا يا حلوة» ونشر صورة تجمعه بدياب والمخرج طارق العريان عبر فيسبوك معلقاً «أربعة أيام بعد تصوير بلدنا يا حلوة كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور».

- شارك عدد من النجوم عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً للراحل فاروق الفيشاوي وأخرى تجمعهم به إحياءً لذكراه السنوية الأولى ومنهم نجله أحمد الفيشاوي الذي نشر صورة قديمة عبر انستجرام معلقاً «إلى اللقاء يا جدع يا أطيب خلق الله، قلبي هيفضل موجوع إلى أن نلتقي».