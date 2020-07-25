شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون 20 مزارعاً بينهم أطفال ونساء في دارفور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل مسلحون 20 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، كانوا يزورون أراضيهم في دارفور في غرب السودان للمرة الأولى منذ سنوات، وفق ما أعلن زعيم قبلي السبت.
وسُمح للمزارعين الذين يملكون هذه الأراضي في الأساس بالعودة بموجب اتفاق تم التوصل إليه قبل شهرين برعاية الحكومة. وأوضح عمدة القرية إبراهيم أحمد عبر الهاتف من الخرطوم أنه فور وصولهم إلى حقولهم في جنوب دارفور الجمعة «وصل مسلحون وفتحوا النار ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً بينهم امرأتان وأطفال».
وقال شاهد عيان من المنطقة إن «المسلحين قدموا على متن سيارات بعضها يحمل مدافع رشاشة وأحاطوا بنا من أربعة اتجاهات وبدأوا بإطلاق النار».
وشهدت دارفور نزاعاً دامياً اندلع في 2003 بين متمردين متحدرين من أقليات عرقية تشكو من التهميش وقوات موالية للرئيس الأسبق عمر البشير، بينها ميليشيات الجنجويد.
وأسفر القتال عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون، بحسب الأمم المتحدة.
وأطاح الجيش بالبشير في نيسان/إبريل العام الماضي بعد شهور من الاحتجاجات الناجمة في الأساس عن تدهور الوضع الاقتصادي.
ويذكر أن البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم تتعلق بالإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
(أ ف ب)
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