شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 16 شخصاً في فوينلابرادا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سببت إصابة 16 شخصاً بين لاعب وكادر في نادي فوينلابرادا، درجة ثانية بإسبانيا، بفيروس كورونا المستجد، فوضى عارمة نجم عنها حجر المصابين في فندق بينما أقام أحد اللاعبين في المستشفى، وكان من المقرر أن يخوض الفريق المدريدي مباراة «بلاي أوف» أمام ديبورتيفو لاكورونا يوم الاثنين في آخر جولة لكن تم تأجيلها بعد إعلان النادي دخول أحد لاعبيه المستشفى وإصابة 6 لاعبين من تشكيلته المقررة لآخر مباراة بالفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يصيب 16 شخصاً في فوينلابرادا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.