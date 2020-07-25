وزارة الصحة السورية تصدر قرارا جديدا بشأن اختبار كورونا للمسافرين

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على موقع "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي أن الوزارة خصصت أربعة مراكز صحية جديدة لإجراء المسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا للراغبين بالسفر خارج سوريا عن طريق لبنان وبإمكان دفع قيمة هذه الخدمة بأي فرع للمصرف التجاري السوري.

وحددت وزارة الصحة مراكز أبي ذر الغفاري وزهير حبي و8 آذار و7 نيسان وكفرسوسة الجديد ومركز برزة مسبق الصنع ومركز الأشمر والمركز التدريبي لرعاية الأمومة والطفولة الطبية في دمشق لإجراء فحوصات "بي سي آر" للمواطنين الراغبين بالسفر خارج القطر ليتم اعطاؤهم وثيقة بالنتيجة من أجل تقديمها للجهات المعنية في الدول التي سيسافر إليها الشخص.

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© Sputnik . Bassel Shartouh

يذكر أن فحص "بي سي آر" يعادل 100 دولار أمريكي للأجانب و100 دولار أو ما يعادلها بالليرات السورية وفق تسعيرة مصرف سوريا المركزي للمواطنين السوريين ومن في حكمهم.

ولغاية يوم أمس الجمعة، سجلت وزارة الصحة السورية 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في سوريا ما يرفع عدد الإصابات إلى 608 إصابة.

وأعلنت "شفاء 10 حالات ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 184، وعدد الوفيات بالفيروس إلى 35".