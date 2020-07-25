ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على موقع "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي أن الوزارة خصصت أربعة مراكز صحية جديدة لإجراء المسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا للراغبين بالسفر خارج سوريا عن طريق لبنان وبإمكان دفع قيمة هذه الخدمة بأي فرع للمصرف التجاري السوري.
وحددت وزارة الصحة مراكز أبي ذر الغفاري وزهير حبي و8 آذار و7 نيسان وكفرسوسة الجديد ومركز برزة مسبق الصنع ومركز الأشمر والمركز التدريبي لرعاية الأمومة والطفولة الطبية في دمشق لإجراء فحوصات "بي سي آر" للمواطنين الراغبين بالسفر خارج القطر ليتم اعطاؤهم وثيقة بالنتيجة من أجل تقديمها للجهات المعنية في الدول التي سيسافر إليها الشخص.
© Sputnik . Bassel Shartouh
ولغاية يوم أمس الجمعة، سجلت وزارة الصحة السورية 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في سوريا ما يرفع عدد الإصابات إلى 608 إصابة.
وأعلنت "شفاء 10 حالات ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 184، وعدد الوفيات بالفيروس إلى 35".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة السورية تصدر قرارا جديدا بشأن اختبار كورونا للمسافرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.