وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، تعليقا على مقطع الفيديو: "وصول مجموعة من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، قادمين من القصيم".
وتستعد المملكة العربية السعودية لبدء موسم استثنائي من الحج، يقتصر على عدد قليل من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، دون السماح للمسلمين خارج البلاد بأداء الشعيرة، بسبب انتشار جائحة كورونا.
وأعلنت السعودية أن مناسك الحج التي تقرر أن تقام بأعداد محدودة جدا هذا العام على خلفية فيروس كورونا، ستبدأ في 29 يوليو/تموز، وقالت إنه سيتم السماح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام، وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علما أن 2.5 مليون شخص أدوا المناسك في 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الحج السعودية تنشر فيديو وصول أول دفعة من الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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