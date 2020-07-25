شكرا لقرائتكم خبر عن القبس: داخلية الكويت تحيل رجل أمن مرافق للأمير صباح الأحمد بأمريكا للشئون القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫كشف مصدر أمني لـ"القبس الكويتية"، أن وزير الداخلية أنس الصالح أمر بإعادة رجل أمن ضمن الوفد الأمني المرافق للأمير صباح الأحمد في أمريكا، ‫وأضاف، أنه تم تحويله إلى الشئون القانونية، بعد تصويره موكب الأمير ونشره فى مواقع التواصل الاجتماعى. وفق القبس.



وكان الديوان الأميرى بالكويت، أن الشيخ صباح الأحمد بحالة صحية مستقرة، وذلك عقب وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج. وفق صحيفة الراى.

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وكان الأمير غادر أرض الوطن فجر أمس متوجهاً إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج، وتلقى الأمير برقيات اطمئنان على صحته من عدد من قادة ومسئولي الدول تمنوا له دوام الصحة وموفور العافية.

وكان فى وداع الأمير على أرض المطار نائب الأمير، وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ذكرت أن أمير الكويت، غادر الكويت فى وقت مبكر، الخميس الماضى، متوجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج الطبى.