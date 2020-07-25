شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد يزور قبر السبسى فى الذكرى الأولى لرحيل الرئيس التونسى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الرئيس التونسى قيس سعيّد، اليوم السبت، مقبرة الجلاز التاريخية، حيث قرأ الفاتحة للرئيس الراحل الباجى قائد السبسى، فى الذكرى الأولى لرحيله، حيث وافته المنية فى الخامس والعشرين من شهر يوليو عام 2019.

ووفقا للصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيسبوك، فقد تلا الرئيس التونسى، فاتحة الكتاب ترحما على روحى الشهيدين محمد البراهمى وشكرى بلعيد، بروضة الزعماء، كما تلا فاتحة الكتاب ترحما على روحى زعيمى الحركة الوطنية صالح بن يوسف وأحمد التليلى .





من ناحية أخرى، تشهد تونس تحديات كبرى، فى ظل تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وإرجاء ملف تكليف رئيس جديد للوزراء لليوم السبت، فى ظل أزمة اقتصادية تلقى بظلالها على مختلف القطاعات، ويستعد الرئيس التونسى قيس سعيد، لتكليف اسم جديد بتشكيل الحكومة وخلافة رئيس الوزراء المستقيل، إلياس الفخاخ السبت، بعدما حسمت الأحزاب السياسية موقفها واختارت أسماء مرشحيها.

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وذهبت أغلب الأحزاب إلى اقتراح أسماء شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية دون انتماءات حزبية معلنة لها، فيما اتفق كل من حزبى حركة النهضة الاخوانية و"قلب تونس" على ترشيح اسمين، هما وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى السابق، محمد الفاضل عبد الكافي، والمتخصص فى السياسات العمومية، خيام التركى.





أما حزب "تحيا تونس"، الذى يقوده رئيس الوزراء السابق، يوسف الشاهد، فقد قدم 5 أسماء لتولى منصب رئيس الحكومة هى سنية بالشيح التى أدارت سابقاً وزارتى الصحة والشباب والرياضة، ورجل الاقتصاد ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة، ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء. وتوافق الحزب مع النهضة وقلب تونس فى ترشيح الفاضل عبد الكافى وخيام التركى.







