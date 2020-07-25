شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر طبى بدائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، بتسجيل 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقال المصدر - في تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم السبت، إن "السلطات الصحية المتخصصة في الدائرة سجّلت، اليوم، 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جانب الكرخ". وأضاف المصدر، أن "هذه الحصيلة تمثل أعلى رقم سجلته دائرة صحة الكرخ منذ بداية ظهور الفيروس في العراق".

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