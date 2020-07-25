شكرا لقرائتكم خبر عن طالب تونسى "نابغة" يحقق أعلى معدل فى تاريخ البكالوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق طالب تونسى أعلى نتيجة فى اختبار دبلومة البكالوريا، التى يعد إجتيازها شرط أساسى للالتحاق بكليات الهندسة.

كشف وزير التربية فى تونس محمد الحامدي ، أن أفضل معدل في الجمهورية في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا بلغ 20،15 لتلميذ من المعهد النموذجي بالمنستير. وقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية 27.73 بالمائة.

كما أعلن أن التلميذ الحائز على هذا المعدل الاستثنائي والأول من نوعه في تاريخ الباكالوريا، هو أحمد قلالة من المعهد النموذجي بالمنستير شعبة رياضيات.

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جدير بالذكر أن البكالوريا التونسية هي دبلوم لا غنى عنه للطالب الحائز على الثانوية العامة ويرغب فى الالتحاق بكلية الهندسة.

وقد سجلت 4 أنواع من الباكلوريات في تونس هي علي التوالي الآداب، العلوم التجربية ، تكنولوجيا، ورياضيات.