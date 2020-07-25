شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تضبط موقع لتهريب النفط ومشتقاته جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أنها تمكنت من ضبط موقع يستخدم في تهريب النفط ومشتقاته بمحافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة بغداد.
وأفادت الوكالة العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم السبت، إنه "بناء على معلومات استخبارية وتنفيذا لقرار قاضي التحقيق تم تشكيل فريق للعمل المختص من مفارز وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية تمكن من ضبط موقع يستخدم في تهريب النفط ومشتقاته بصورة غير قانونية في منطقة بني سالة بمحافظة بابل جنوبي البلاد".
وأضافت، أنها عثرت في داخل هذا الموقع على 3 خزانات سعة 5 آلاف لتر، و 40 برميلا سعة 220 لترا من المواد النفطية، مؤكدة أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة صاحب هذا الموقع واتخاذ كافة الإجراءات اللازم ضده.
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