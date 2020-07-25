شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطبيق «كويت مسافر» الإلكترونى لتسهيل إجراءات المسافرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت لبدء تشغيل تطبيق «كويت مسافر» مساء اليوم السبت، والذي من خلاله سيتيح للمسافرين المغادرين والقادمين إنجاز مهام سفرهم بكل سهوله ويسر. وقال مصدر لـ «القبس» إن التطبيق الذي سينطلق غداً يعتبر ضمن الإجراءات المطلوبة لإنجاز متطلبات السفر للمغادرين والقادمين بطريقة تحافظ على التباعد الجسدي وتسليم المستندات إلكترونيا بعيداً عن الإجراءات الورقية والتلامس.

وذكر المصدر، أن الطيران المدني حريص على اتباع أعلى المعايير العالمية في تحويل كافة متطلبات السفر لتكون إلكترونية .

وحول أهم المميزات التي سيوفرها تطبيق «كويت مسافر» الإلكتروني أمام المسافرين المغادرين والقادمين إلى الكويت وتشمل تزويد المسافر بـ «باركود» خاص يمكنه من دخول مطار الكويت الدولي، حيث سيكون الباركود هو أحد اشتراطات دخول بوابات المطار ومناطق وزن الأمتعة ومناطق الانتظار.

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وتشمل أيضا إدخال بيانات المسافر ومعلوماته الشخصية للاستدلال على معلومات سفره .

ويمكن هذا التطبيق المسافرين من توقيع التعهد الذي يسبق إجراءات المغادرة ، و يتيح التطبيق إرفاق شهادة خلو المسافر من فيروس كورونا و إرفاق التأمين الصحي للمواطنين المغادرين، وتعريف المسافرين بكافة الاشتراطات الإجرائية والصحية لإتمام عمليات السفر.



