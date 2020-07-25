شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: اختيار الحجاج لهذا العام جرى إلكترونياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن في برنامج لقاء مباشر عبر "العربية" عن أن اختيار حجاج هذا العام جرى إلكترونيا، من دون وجود أي تدخل بشري.وفق العربية

واستقبلت ‫وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع هيئة الطيران المدني في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عدة دفعات من حجاج هذا العام.

ويأتي ذلك بعدما أتمت الجهات المعنية كافة التجهيزات المعدة لخدمة حجاج هذا العام، والتي تطبق بها جميع الإجراءات الصحية من خلال خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية، المنبثقة عن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل ما من شأنه تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية جهزت فندقاً متكاملاً لاستقبال الحجاج وتسكينهم في مكة المكرمة، بدءا من الرابع من ذي الحجة، قبل ذهابهم إلى منى، حيث خصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة، وضعت فيها علب ماء زمزم المعقمة، ووجبات خفيفة وصحن فاكهة وحلويات، بالإضافة إلى قوائم الطعام التي توفر الوجبات الرئيسية للحجاج.