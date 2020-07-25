شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 72 حالة وفاة و2862 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية فى بيان عبر صفحتها بفيس بوك اليوم السبت، تسجيل 72 حالة وفاة، و2862 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 18 وفاة وزيادة 377 إصابة عن حصيلة الجمعة.

وقالت الوزارة فى بيانها، تم فحص ( 15788) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 895187 )، كما تم تسجيل وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2049) حالة شفاء في العراق.

وقالت الوزارة إن مجموع الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 73317 ( بنسبة 68.2 %)، فى حين بلغ مجموع الإصابات 107573، فى حين بلغ مجموع الوفيات 4284 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

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وكان مصدر طبى بدائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، أفاد بتسجيل 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقال المصدر - في تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم السبت، إن "السلطات الصحية المتخصصة في الدائرة سجّلت، اليوم، 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جانب الكرخ".