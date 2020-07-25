شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدفاع المدني بالحج تعلن جاهزيتها لحج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة قوات الدفاع المدني بالحج جاهزيتها لحج هذا العام 1441هـ، حيث عملت في الجانب الوقائي فرق الإشـراف الـوقـائـي ، على مـتابـعة اشـتراطـات السـلامـة فـي المشاعر المقدسة ومـقرات الـجهات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن ، قـبل وصـولهم ، للتأكد من توفر جميع اجراءات ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق وإزالة أي مسببات للخطورة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تـشارك فـرق الـدراجـات الـناریـة فـي تنفيذ أعـمال الإشـراف الـوقـائـي فـي المشاعر المقدسة ، ومـتابـعة سـلامـة تجهيزها وتـوفـر وسـائـل الإطـفاء والـكشف عـلى الـتمدیـدات الكهـربـائـیة ومـخارج الـطوارئ، فـضلاً عـن تجهـیز فـرق الـدراجـات الـناریـة بـوسـائـل الإطـفاء، لـلاسـتفادة مـن قـدرتـھا عـلى التحـرك فـي الأمـاكـن المختلفة كـفرق لـلتدخـل الأولـي لـمباشـرة الـبلاغـات عـن الـحوادث فـي اللحـظات الأولـى مـن وقـوعـھا.