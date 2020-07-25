شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام ليبى: الصهيونى برنارد ليفى يصل مصراتة لعقد اجتماع مع سياسيين ومسلحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام ليبية وصول المفكر الفرنسى الصهيونى بيرنارد ليفى إلى مدينة مصراتة للاجتماع بشخصيات سياسية ومسلحة من المدينة فى زيارة تشمل أيضًا الخمس وترهونة.

وأشار الإعلام الليبى، إلى أن الأزمة الليبية تحولت إلى صراع بين قوى إقليمية ودولية هدفها السيطرة على النفط والغاز الليبى وتوجيه واردات ليبيا النفطية لدعم المليشيات المسلحة والإرهابية.

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ولعبت برنارد ليفى دورا تجريبيا خلال مشاركته فى ثورات الربيع العربى فى البلدان العربية عام 2011، والتقى عدد من الشخصيات التى كانت تقود التظاهرات والاحتجاجات فى ليبيا.

وسائل إعلام ليبية وعدد من المصادر المحلية فى مصراتة.