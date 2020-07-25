شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستعين بخبير "طبخ وتذوق" للترويج للسياحة التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسى محمد علي التومي عبد، المختص في "التراث المطبخي" والخبير في "السياحة الغذائية والتذوق"عبد الرزاق الفقي، وذلك فى إطار سعى تونس للترويج السياحى بعد أزمة كورونا.

وقالت وزارة السياحة التونسية، إن اللقاء مثل فرصة للاطلاع على المسيرة المهنية للخبير عبد الرزاق الفقي في مجال لا يزال غير متطور في تونس. كما استمع الوزير إلى مقترحات الخبير التونسي للنهوض بهذا المجال بما يساهم في تطوير التراث المطبخي حسب خصوصيات وما تشتهر به كل جهة، حيث قدّم الخبير في هذا الإطار خارطة لتوزيع المأكولات الأصلية حسب العادات بهذه المناطق.

واقترح وزير السياحة والصناعات التقليدية على عبد الرزاق الفقي أن ينضم إلى "خلية التفكير الإستراتيجي في القطاع السياحي" التابعة للوزارة للإستفادة من خبرته الواسعة في مجال "التراث المطبخي" في إطار تدعيم السياحة البديلة وتنويع المنتج السياحي.

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وكانت تونس قد استقبلت فى مطار جربة جرجيس الدولي منتصف الشهر الجارى، أول رحلة سياحية "شارتر"، تحمل على متنها 100 سائح فرنسي، لتكون بذلك الرحلة الأولى التي تستقبلها تونس، منذ بداية أزمة جائحة كوفيد 19.

وأكد وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسى محمد علي التومي، أن الفنادق تُطبق بكل صرامة البروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة السياحة في إطار الوقاية من فيروس كورونا تزامنا مع عادة فتح الحدود واستقبال السياح.

واعتبر الوزير في حوار له مع موقع شمس أف أم، أن حرص المهنيين على تطبيق البروتوكول الصحي يعكس صورة إيجابية لمدى الالتزام بالإجراءات المعلن عنها.

وأكد التومي على هامش وصول أول رحلة غير منتظمة إلى مطار جربة جرجيس، أن وزارته تحرص على أن يكون استقبال السياح في ظروف طيبة وأن يغادروا تونس في ظروف طيبة كذلك.