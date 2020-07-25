شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله يتحدث عن كورونا ويرتدي الكمامة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام لبنانية، مقطع فيديو للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مرتديا الكمامة ويتحدث فيه عن وباء كورونا.

وقال نصر الله في مقطع الفيديو المنشور: "بالصبر والمقاومة والتحمل والثقة بالله والتوكل على الله والدعاء والتوسل والعمل والاجراءات واتباع العقل والعلم والضوابط.. ننتصر في هذه المعركة".

وتناقل مستخدمو موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع الفيديو لنصر الله تحت هاشتاج #سننتصر.

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على صعيد متصل، أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في لبنان، بإعادة إغلاق عدد من القطاعات الاقتصادية والسياحية والمنشآت العامة لمدة أسبوع ابتداء من الإثنين المقبل، بهدف السيطرة على انتشار الوباء والتأكد من حسن وصحة التدابير الوقائية المعتمدة.

وتشمل الملاهي، والنوادي الليلية، والمسابح الداخلية، والحفلات اليومية التي تقام على الشواطئ والمسابح، والحفلات الفنية والسياحية على مختلف أنواعها.

وطالبت اللجنة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما بالتزام أماكن إقامتهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى مع تجنب مخالطتهم.