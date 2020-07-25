شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 2201 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 2201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19"، فيما تم تسجيل 2049 حالة تعافٍ إضافية، و31 حالة وفاة جديدة. وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ السعودية، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 264.973 حالة، من بينها 44.490 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2120 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 217.780 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2703 حالات وفاة.

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