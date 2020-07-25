شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تعلن تسجيل 2201 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2051 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية فى إحاطة صحفية لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا فى المملكة، تسجيل 2201 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل شفاء 2051 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونه أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده فى مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب فى التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتى فى تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التى هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذى أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذى قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.