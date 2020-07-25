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وقف مجلس نقابة المعلمين المحسوب على الإخوان فى الأردن وغلق المقر عامين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النائب العام الأردنى اليوم السبت، وقف مجلس نقابة المعلمين، المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين وغلق مقار النقابة عامين.

وأصدر النائب العام في الأردن حسن العبداللات استدعاء لعدد من أعضاء مجلس النقابة، لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

 

وصرح النائب العام الأردني اليوم السبت، وفقا لحساب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" على تويتر، أنه وعلى ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا بحق مجلس نقابة المعلمين وهى، التجاوزات المالية المنظورة لدى مدعى عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضايا المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب واشتملت على جرائم تحريضية.

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وقرر النائب العام مخاطبة وزير التربية والتعليم لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا.

 

 

 

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