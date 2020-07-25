شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الاستخبارات العراقية تلقى القبض على 3 إرهابيين في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد ،العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ،نفذت عملية استخباراتية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة التاجي، والدورة، والزيدان في العاصمة بغداد".

وأشارت الوكالة إلى أن"الإرهابيين عملوا فيما يسمى (ولاية الجنوب) واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية ،وزعزعة الأمن والنظام في المناطق التي كانت تحت سيطرة العصابات الإرهابية"، لافتة إلى أنه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".