سعوديون يهنئون الملك سلمان بنجاح العملية الجراحية: صاحب مسيرة خير ونهوض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأصل مسئولون سعوديون تهنئة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له مؤخرا، معبرين عن فرحتهم بنجاح العملية الجراحية.

ورفع رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه واسم أعضاء ومنسوبي مجلس الشورى التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له - أيده الله - وتكللت بحمد الله وفضله بالنجاح.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، رفع رئيس مجلس الشوري بالسعودية، التهنئة بهذه المناسبة المباركة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأبناء الشعب السعودي كافة .

وقال في تصريح بهذه المناسبة " نحمد الله حمداً كثيراً على ما من به الله عز وجل على قائد هذه البلاد من صحة وعافيه ونجاح العملية التي أجراها يحفظه الله".

وأضاف : لقد قيض الله لهذه البلاد قيادة رشيدة حريصة كل الحرص على شؤون البلاد والمواطنين، حيث تابع الشعب بتقدير واعتزاز مليكهم وهو يواصل اهتمامه برعاية شؤونهم وشؤون البلاد من مقر إقامته بالمستشفى وهو ما يجسد أسمى معاني التفاني والإصرار في مواصلة مسيرة البناء والعطاء، ويؤكد أبرز صفات خادم الحرمين الشريفين أيده الله العملية في الجد والبذل في سبيل رفعة الوطن ومواطنيه".

ولفت النظر إلى الفرح والسرور بين أبناء المملكة الذي رافق نبأ نجاح العملية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين، وما عبر عنه أبناء الشعب السعودي المخلص بجميع الوسائل بهذه المناسبة من مشاعر فرح وسرور تعكس قوة اللحمة التي تجمع الشعب السعودي بمليكه وقيادته، مبيناً أهمية الدور والمكانة التي يحظى بها خادم الحرمين الشريفين على الصعيدين الإقليمي والدولي الذي عبر عنه قادة وزعماء الدول في العالم في تمنياتهم بشفائه وسلامته.

ونوه رئيس مجلس الشورى بجهود وأعمال خادم الحرمين الشريفين الجليلة في قيادة العالمين العربي والإسلامي عبر دعمه للشعوب العربية وقضاياهم العادلة، ونصرته للإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، وإسهامه الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي في دعم جميع الجهود الدولية الجادة لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول العالم، مشيراً إلى دوره - حفظه الله - في تعزيز ريادة المملكة العربية السعودية ومكانتها على المستوى الدولي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الأمر الذي مكن المملكة من رئاسة مجموعة العشرين وقيادة جهودها بفعالية كبيرة جاءت بفضل سياساته الجادة واهتمام ودعم متواصلين من ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - .

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وسأل الدكتور عبدالله آل الشيخ في ختام تصريحه المولى عزو وجل بأن يحيط خادم الحرمين الشريفين برعايته وحفظه، وأن يديم عليه لباس الصحة والعافية ليواصل مسيرة الخير والنماء والنهوض لهذه البلاد المباركة وشعبها الوفي بكل عزيمة وإصرار .

كما رفع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له ".

ودعا معالي الإبراهيم المولى في هذه الأيام المباركة أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يمد بعمره، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".

ورفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي الكريم بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية.

وقال: في هذه الأيام المباركة نبتهل إلى الله العلي القدير أن يديم على هذا الوطن الغالي نعمه التي لا تحصى وفي مقدمتها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والنماء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.