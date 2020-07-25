شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الصومالى يسحب الثقة من حكومة حسن علي خيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق البرلمان الصومالي على مقترح بسحب الثقة من حكومة حسن علي خيري اليوم السبت، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الوطنية عن رئيس البرلمان الصومالي قوله اليوم السبت إن المجلس أقال رئيس الوزراء حسن علي خيري بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته.

وأضاف رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن للوكالة أن 170 نائبا أيدوا سحب الثقة من الحكومة بينما اعترض ثمانية نواب. ونقلت عنه قوله أيضا "نحث رئيس الصومال على تعيين رئيس وزراء جديد".

وعلى صعيد آخر، أطلقت الصومال، نداء استغاثة اليوم، مطالبةً المجتمع الدولي بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات التي ضربت بعض مناطقه مؤخراً.

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و أفاد وزير الإغاثة وإدارة الكوارث في الحكومة الصومالية حمزة سعيد حمزة خلال مؤتمر صحفي، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب البلاد تسببت بحدوث فيضانات في أجزاء كثيرة منه، ما تسبب في نزوح واسع النطاق لسكان المناطق المتضررة، وخاصة في محافظات شبيلي السفلى، وشبيلي الوسطى، وإقليم بنادر، وأجزاء من أقاليم جوبا بجنوب البلاد.

ولفت الوزير الصومالي الانتباه إلى أن النازحين أصبح لديهم احتياجات عاجلة من الغذاء والمأوى، مشدداً على ضرورة تقديم الوكالات الإغاثية المساعدة لهم بشكل عاجل.

يذكر أن أكثر من 1700 عائلة نزحت من منازلها جراء فيضانات ناجمة عن ارتفاع مستوى مياه نهر شبيلي نتيجة الأمطار الغزيرة.

وتكررت في السنوات الأخيرة فيضانات نهر شبيلي في موسم الأمطار ما أثر سلباً على حياة سكان عدة أقاليم.