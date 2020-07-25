شكرا لقرائتكم خبر عن مرتزقة أردوغان يواصلون نهب ممتلكات الأهالي في قرى حلب بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت التنظيمات الإرهابية التي تعمل بإمرة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، سرقة ونهب ممتلكات الأهالي في مناطق انتشارها في قرى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي بسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مرتزقة الاحتلال التركي التابعين لما تسمى "فرقة الحمزات" الإرهابية أقدموا خلال الساعات الماضية على سلب ونهب منازل المواطنين من أموال وأثاث وأدوات منزلية في عدد من القرى التابعة لمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي وذلك بعد أن قاموا بخلع أبواب عدد من المنازل أو الدخول اليها بقوة السلاح بوجود الأهالي فيها.

وأشارت إلى أن التنظيمات الإرهابية وبأوامر من النظام التركي تمارس أبشع الجرائم وتعمل على التضييق على الأهالي بغية إخراجهم من قراهم وإسكان عوائلها مكانهم في خطوة تهدف إلى التغيير الديمغرافي للمنطقة.

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وأقدمت التنظيمات الإرهابية في مناطق انتشارها مع قوات الاحتلال التركي على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين وذلك تمهيداً لنقل مئات من أسر الإرهابيين واسكانها في منازل الأهالي الأصليين الذين ضغطت عليهم وهجرتهم من المنطقة.

وفي سياق آخر لفتت الوكالة السورية "سانا" إلى انفجار عبوة ناسفة صباح اليوم على أحد الطرق الرئيسة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي حيث تنتشر مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي أسفر عن إصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.