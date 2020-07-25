"القطرية" تستأنف رحلاتها إلى مطار "صبيحة غوكتشن" بإسطنبول

إسطنبول / الخليج 365
استأنفت الخطوط الجوية القطرية، السبت، رحلاتها إلى مطار "صبيحة غوكتشن" في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول.
وذكر مراسل الخليج 365، أن طائرة تابعة للخطوط القطرية (Qatar Airways) قادمة من الدوحة، هبطت في مطار "صبيحة غوكتشن" بعد انقطاع 4 أشهر، جراء تدابير مكافحة فيروس كورونا.
وأقيمت مراسم استقبال تم بموجبها استقبال الطائرة بتحية المياه (ضخ المياه على شكل أقواس)، وتقديم الورود لطاقم الطائرة.
وفي كلمة له خلال المراسم، أعرب مدير الخطوط الجوية القطرية في منطقة جنوب شرق أوروبا فريد أكسون، عن سعادته باستئناف الرحلات مجددا، مؤكدا ثقتهم بقطاع الطيران التركي.
وستنظم "القطرية" 3 رحلات متبادلة بين الدوحة و"صبيحة غوكتشن" أسبوعيا حتى نهاية يوليو/ تموز الجاري.
كما من المقرر أن تنظم رحلات يومية اعتبارا من مطلع أغسطس/ آب المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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