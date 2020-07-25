البرلمان التونسي: بلادنا نجحت بعبور مرحلة الانتقال الديمقراطي

تونس/يامنة سالمي/الخليج 365



أكد البرلمان التونسي، السبت، أن البلاد نجحت في عبور مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، عام 2011.



جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 63 لإعلان الجمهورية التونسية.



ويُحيي التونسيون في 25 يوليو/ تموز من كل عام ذكرى إعلان الجمهورية التونسية، حيث أعلن المجلس القومي التأسيسي التونسي إلغاء نظام الملكية وقيام الجمهورية التونسية في ذات اليوم عام 1957.



وقال البرلمان، إنه "بعد ما يقارب العشر سنوات من ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، نجحت الديمقراطية التونسية الناشئة في عبور مرحلة الانتقال الديمقراطي".



وأضاف: "رغم أهمية المنجز الثوري السياسي والحقوقي، لا يزال الانتقال الاقتصادي والاجتماعي متعثرا وقد تفاقمت صعوباته نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا".



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وشدد على أن المرحلة التي تمر بها تونس اليوم، تتطلب من الجميع أعلى درجات اليقظة وتغليب المصالح الوطنية العليا والالتزام بالقانون والدستور.



وحذر من محاولات تعطيل السير العادي لعمل البرلمان باعتباره مركزا لسيادة الشعب.



ودعا البرلمان، في بيانه، إلى التصدي لخطاب الكراهية وتقسيم التونسيين.



وتعيش تونس أزمة سياسية حادة نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، على الاستقالة.



والتزاما بإجراءات الوقاية من كورونا، اقتصر إحياء ذكرى عيد الجمهورية في البرلمان، هذا العام، على تحية العلم التونسي، بحضور أعضاء مكتب البرلمان (أعلى هيكل) وأفراد من عائلة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.



وحتى الجمعة، سجلت تونس 1.425 إصابة بكورونا، بينها 50 وفاة، و1.124 حالة شفاء، وفق وزارة الصحة.

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