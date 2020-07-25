البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365
أعلن رئيس البرلمان الصومالي محمد شيخ عبدالرحمن مرسل، السبت، سحب الثقة من الحكومة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مرسل، عقب جلسة لمجلس الشعب (البرلمان)، تابعها مراسل الخليج 365.
وقال مرسل إن "مجلس الشعب صوت في جلسته على سحب الثقة من الحكومة بعد فشلها في إيصال البلاد إلى إجراء انتخابات (صوت واحد للناخب) في موعدها.
وأضاف أن "البرلمان حجب الثقة عن الحكومة برئاسة حسن علي خيري بعد جلسة عقدت اليوم بحضور 178 حيث صوت 170 لصالح قرار الحجب".
ووفقا للدستور تحجب الثقة عن الحكومة في حال صوت ضدها 142 نائبا من أصل 275 نائبا يتكون منه البرلمان.
وعزا رئيس البرلمان سبب حجب الثقة عن الحكومة إلى فشلها في إيصال البلاد إلى إجراء انتخابات شعبية في موعدها، وعدم إجراء تصويت شعبي على الدستور المؤقت، إلى جانب عدم تمكنها من منح شرعية للأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وتنتهي ولاية البرلمان الحالي بمجلسيه الشعب والشيوخ نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتنص المادة الثالثة عشرة من قانون الانتخابات الجديد على أن تبدأ الانتخابات التشريعية قبل شهر من انتهاء ولاية البرلمان، أما الرئاسية فهي مقررة في فبراير/شباط 2021.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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