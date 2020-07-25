إصابة تشابي مدرب السد بكورونا

قال تشابي هرنانديز مدرب نادي السد المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم السبت إن الفحوص اثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد رغم عدم ظهور الأعراض عليه.

وقال لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق إنه سيخضع لعزل شخصي بينما يستعد فريقه لمباراته الأولى بعد استئناف الدوري في وقت لاحق من اليوم السبت.

وأضاف تشابي الذي مدد تعاقده مع السد في الخامس من يوليو في بيان “اليوم لن أتمكن من الانضمام إلى فريقي خلال عودته للبطولة الرسمية.

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“ديفيد براتس، مدرب الفريق الثاني للسد، سيقود الجهاز الفني نيابة عني”.

وأضاف المدرب الإسباني “قبل أيام قليلة.. جاءت نتيجة فحصي الأخير إيجابية. لحسن الحظ أشعر أنني على ما يرام لكني سأخضع للعزل حتى السماح لي بالعودة.

“عندما تسمح الخدمة الصحية لي بالعودة سأكون على أهبة الاستعداد للعودة للعمل وممارسة واجباتي اليومية الروتينية”.