شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وغبار بين المجمعة والغاط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو وثقوا من خلاله هطول أمطار غزيرة ونشاط للرياح والغبار بين المجمعة والغاط.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، الشرقية ، حائل.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض ، الشرقية ، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.