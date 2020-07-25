شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» يحذر: مجهولون يزعمون علاج الأمراض.. لا تحول أموالك للخارج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر د. فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، من خطورة تحويل أي أموال إلى خارج البلاد بدعوى العلاج من الأمراض المزمنة.
وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا تحوّل أموال لمجهول يزعم أن لديه علاج سمنة أو مقوي وبالذات المجاهيل”.
وأضاف : “هؤلاء يزعمون علاج العقم والضعف والسكر والسرطان والضغط والكلسترول (لاتحوّل فلوس لخارج وطنك) وتعامل فقط مع محل بوطنك مسّجل بجهة رسمية وموّثق تستطيع مقاضاته”.
وختم د. فهد الخضيري بقوله “كم ضحية حوّل فلوسه وبعدها بلّكوه وأقفلوا الخط بوجهة لأنهم بالخارج”.
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