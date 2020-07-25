شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تنقل الأسهم المجانية إلى محافظ المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت شركة أرمكو أنه من المقرر أن يتم اليوم السبت نقل الأسهم المجانية لشركة “أرامكو السعودية” إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الأسهم المجانية مستحقة لكل مكتتب سعودي احتفظ بأسهم طرح شركة أرامكو السعودية بصورة مستمرة وغير منقطعة منذ إدراج الشركة في السوق السعودي وحتى نهاية تداول يوم 7 يونيو 2020 (نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية).
وأضافت أرامكو أن الفرد المستحق سيحصل على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل 10 أسهم تم تخصيصها من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية على 100 سهم مجاني كحد أقصى.
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