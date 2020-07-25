شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار غير سارة لعشاق آبل.. «آيفون 12» قد يتأخر إلى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

إذا التزمت شركة آبل بجدولها الزمني المعتاد لإصدار آيفون 12، فلن يكون انتظارنا طويلاً حتى طرح الهاتف الجديد المزمع في سبتمبر القادم. وقبل شهر تقريباً من إطلاق الجهاز الجديد تسربت معلومتان جديدتان قد تكونان غير سارتين لعشاق آيفون.

المعلومة الأولى تخص موعد الإصدار، إذ يشير تقرير جديد من موقع ماكوتاكارا الإلكتروني، إلى أن إصدار عدد من طرازات آي فون 12 مثل آيفون 12 4G، قد يتأخر حتى أكتوبر ، في حين قد يتأخر إصدار آي فون 12 5G إلى نوفمبر .

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يرجع التأخير إلى أزمة الصحة العامة المستمرة، التي أجبرت عدداً من الموردين في الصين على إغلاق خطوط إنتاجهم، إضافة إلى عمل موظفي آبل عن بعد بسبب انتشار فيروس كورونا.

أما المعلومة الثانية التي تم نشرها على تويتر هذا الأسبوع تخص بطارية آي فون. تم الكشف عن أن سعة البطارية لأحد طرازات آي فون الجديدة ستكون 2775 ميلي أمبير في الساعة، وهي سعة قليلة مقارنة بأجهزة آيفون السابقة مثل آي فون XR الذي تبلغ سعة بطاريته 2942 ميلي أمبير في الساعة، وآي فون 11 الذي تبلغ سعة بطاريته 3.046 ميلي أمبير في الساعة.

ويقول الخبراء أن توجه آبل في تقليل حجم البطارية يبدو غريباً بالنظر إلى اعتياد الشركة على الترويج لتحسينات عمر البطارية مع إصدار كل جيل جديد من آيفون، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.