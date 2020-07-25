وزارة العدل الأمريكية: سنغافوري يعترف بالعمالة للمخابرات الصينية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة العدل الأمريكية إن رجلاً من سنغافورة أنشأ موقعاً إلكترونياً وهمياً للاستشارات بهدف الحصول على معلومات من عاملين في الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي وإنه اعترف بأنه كان يعمل لحساب المخابرات الصينية.

وأضافت الوزارة الجمعة أن جلسة النطق بالحكم على السنغافوري جون وي يو، ويُعرف أيضاً باسم ديكسون يو، ستنعقد في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتكثف الولايات المتحدة حملاتها لكشف عمليات التجسس الصينية، وأجرى مكتب التحقيقات الاتحادي مقابلات مع العشرات من حاملي التأشيرات كي يتبين إن كانت هناك أي صلة تربطهم بالمخابرات الصينية.

ومن المتوقع أن تمثل باحثة صينية لجأت إلى قنصلية بلادها في سان فرانسيسكو أمام المحكمة لاتهامات بأنها كذبت بشأن خدمتها في الجيش الصيني. وحذر رئيس جهاز مكافحة التجسس في الولايات المتحدة من أن الصين ودولاً أخرى قد تتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.