ترامب يعلن السيطرة على الاحتياطات العالمية للقاح ضد كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته ضمنت شراء نحو 90% من الاحتياطات العالمية لدواء «ريمديسفير» المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها الجمعة خلال مراسم توقيع أوامر تهدف لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة: «ضمنت إدارتي السيطرة على 90% من المعروض العالمي لدواء ريمديسفير». وتابع أن هذا الدواء له تأثير كبير بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن «هناك دراسات مستمرة على أساس يومي لتطوير علاجات واعدة كثيرة».

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أفادت صحيفة «الغارديان» البرطانية، استناداً إلى مصادرها، بأن الولايات المتحدة اشترت تقريباً كل احتياطات «ريمديسفير» لمدة 3 أشهر مقدماً، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيمنع أي دولة أخرى من اقتناء هذا العقار بكميات كافية.

وتنتج شركة «غيلياد» الأمريكية دواء «ريمديسيفير» الذي تم تطويره أساساً لعلاج الإيبولا، ويبلغ ثمنه لدورة علاج مكونة من ست جرعات 532 دولاراً. ويتم حالياً اختبار فعالية ريمديسيفير علاجاً لمرض كوفيد 19، وقد نال تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للعلاج في حالات الطوارئ لأولئك الذين دخلوا المستشفى لمعاناتهم من أعراض شديدة. يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة تجاوز 4 ملايين شخص، بحسب جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية.