دوريات أمنية على شواطئ الإسكندرية الخطرة

كثفت السلطات المصرية، أمس السبت، من دورياتها الأمنية على شواطئ الإسكندرية، لمنع تسلل المصطافين إلى عدد منها، بسبب ارتفاع الأمواج بها، وافتقادها خدمات الإسعاف والإنقاذ.

وتأتي الإجراءات الجديدة في أعقاب مصرع أربعة شبان غرقاً بمنطقة شاطئ الصفا، بعد نحو أسبوعين من غرق مجموعة أخرى بشاطئ النخيل المجاور، ما دفع السلطات إلى تصنيفهما من الشواطئ الخطرة وحظر نزول المصطافين بهما.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية: إن الحملات الأمنية التفتيشية على الشواطئ متواصلة على مدار الساعة، لمنع تسلل المصطافين إلى مياه البحر، خصوصاً الشواطئ التي لا يوجد بها حواجز أمواج.

وأوضح أن السباحة في تلك الشواطئ المغلقة، مع ارتفاع الأمواج، وعدم وجود خدمات إنقاذ، يعد انتحاراً، مشيراً إلى أن معظم حالات الغرق بالإسكندرية، لشبان يأتون من محافظات الدلتا المجاورة، ولا يجيدون السباحة.