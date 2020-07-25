مشاهدة تكشف إصابة المذيعة بالسرطان

عادة ما تهتم معظم المشاهدات بأناقة المذيعة وملامحها؛ لكن متابعة لفيكتوريا برايس، مراسلة الأخبار في تلفزيون «فلوريدا إن بي سي» شخصت إصابتها بسرطان الغدة الدرقية، وبعثت لها برسالة إلكترونية تحثها على إجراء فحوص؛ بعد أن شاهدت تورماً في رقبتها خلال إحدى النشرات.

وشاركت برايس الرسالة التي أرسلتها المشاهدة على وسائل التواصل، وجاء فيها «مرحباً، رأيت للتو تقريرك الإخباري، ما يقلقني هو وجود كتلة في عنقك، الرجاء فحص الغدة الدرقية، الكتلة مشابهة للتي ظهرت في رقبتي، الفحوصات كشفت أنه سرطان، اعتني بنفسك».

وقالت برايس: من المخيف أن سرطاناً نادراً لم يكتشف إلا من خلال ملاحظة أثناء نشرة إخبارية لتغطية أسوأ وباء منذُ 100 عام، وهو «كورونا»، لكن أبعد شيء تبادر إلى ذهني أن أصاب بأي نوع من المرض.

وشكرت المذيعة المرأة التي كشفت إصابتها، وقالت: إنها تريد مستقبلاً زيادة الوعي بسرطان الغدة الدرقية الذي، لحسن الحظ، ما يزال في بداية انتشاره بجسدها، وهو يصيب النساء في العشرينات والثلاثينات من العمر على الرغم من شيوعه لدى كبار السن، وفي الأغلب تتضخم فيه الغدة الدرقية؛ لأن جهاز المناعة يحارب غزو الخلايا السرطانية، ويحول دون تضخمها.

وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان بـ4 أضعاف الرجال، وتكون أعراضه التهاب الحلق، وصعوبة البلع والتنفس، وبحة في الصوت، والإسهال والاحمرار.