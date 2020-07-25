«الشارقة الرياضي» يطلق مبادرة تحدي مهارات السلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق مجلس الشارقة الرياضي مبادرة «تحدي مهارات كرة السلة» الافتراضية خلال الفترة من 26 يوليو إلى 27 أغسطس المقبل، بمشاركة نجوم اللعبة القدامى من الجيل الذهبي في منطقة الخليج، ومن ضمنهم عيسى هلال الحزامي ضمن سلسلة مبادراته الرياضية خلال فترة توقف الانشطة الرياضية وذلك لإثراء النشاط مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

تنطلق المبادرة بضربة البداية من خلال تحدي عيسى هلال (الذي بدأ اللعب في سن التاسعة واعتزل في سن الحادية والثلاثين بسبب طبيعة العمل طياراً) لمجموعة من لاعبي الخليج منهم أحمد جاسم من الإمارات ومحسن خلف من السعودية وخالد الوهيبي من الكويت وعلي كانو من البحرين وكاظم البلوشي من عمان، وتتلخص المبادرة في استعراض مهارات اللعبة من خلال تنفيذ عشر رميات متتالية أو رميات متسلسلة ودعوة النجوم ولاعبي اللعبة القدامى للتحدى واختيار لاعبين آخرين لينتقل من مجموعة إلى أخرى وهكذا، ويقوم المشاركون في نشر التحدي على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والإشارة إلى حسابات المجلس @Sharjahsports ووسم (#مجلس_الشارقة_الرياضي #تحدي_مهارات_السلة).

وأشار عيسى هلال الحزامي إلى أن المبادرات الرياضية للمجلس مستمرة لنشر الرياضة وجعلها أسلوب حياة وذلك وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لمختلف مبادرات المجلس والدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين على جميع المستويات المحلية والقارية.

وأضاف: نتوقع تفاعلاً كبيراً ونجاحاً لهذه المبادرة بمشاركة النجوم ولاعبي هذه اللعبة لإظهار مهاراتهم الرياضية والتي تضفي عليها طابع التحدي، وهذا سيساهم في استمتاع المتابعين عبر حسابات التواصل مع النجوم السابقين، وستكون دافعاً للشباب والجيل الجديد للسير على خطى الجيل الذهبي كقدوة لهم في المشوار الرياضي.