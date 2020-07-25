بشار يريد مغادرة الدوري الإيراني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أبدى لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بشار رسن، المحترف حالياً مع فريق بيرسبوليس الإيراني رغبته بمغادرة الدوري بعد نهاية عقده مع الفريق المذكور عند نهاية الموسم الحالي.

وذكر مصدر مقرب من اللاعب أنه أبدى رغبته الكبيرة في مغادرة الملاعب الإيرانية، بعد أن حقق الكثير من الألقاب مع فريقه الحالي بيرسبوليس، ومن ضمنها الظفر بلقب دوري أبطال آسيا، حيث يسعى رسن إلى خوض تجربة احترافية جديدة، بعيداً هذه المرة عن الدوري الإيراني برغم وجود رغبة كبيرة من قبل إدارة ومدرب بيرسوليس بتجديد العقد معه.

وأضاف، أن اللاعب بشار رسن لديه بعض العروض من فرق تلعب في الدوري الأوروبي، مما جعله يفكر جدياً في خوض تجربة احترافية جديدة لغرض الوصول إلى الفرق الأوربية الكبيرة في المستقبل، وهذا الأمر ناجم عن ثقته بقدراته الكبيرة في تأكيد حضوره مع أقوى الفرق في أوروبا.