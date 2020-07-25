معرض فني رقمي لرفع الوعي بأهمية غابات المانجروف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «مانجروفز فور مانكايند»، وهي مؤسسة بيئية اجتماعية مقرها الإمارات وتعمل للحفاظ على النظم البيئية لهذه الغابات في المدن الساحلية كافة حول العالم، عن شراكتها مع متجر الأقسام المتعددة «بلومينجديلز» لإطلاق معرض فني رقمي.

ويضم المعرض مجموعة من القطع الفنية المستوحاة من جمال غابات المانجروف وارتباطها بالحياة والإنسانية والتي أبدعها 6 فنانين محليين، وذلك بهدف رفع الوعي البيئي والاجتماعي بأهمية النظم البيئية لهذا الغابات من خلال الإبداع الفني في المجتمعات المحلية.

يأتي الإعلان عن المعرض تزامناً مع اليوم العالمي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف. وينطلق عرض مجموعة الأعمال الفنية على الموقع الإلكتروني للشركة ابتداءً من 6 أغسطس/آب المقبل بتنسيق من الفنانة التشكيلية والباحثة في تاريخ الفن علياء زعل لوتاه، التي تسعى من خلال أعمالها لتطوير المشهد الفني في الإمارات.

وتضم قائمة المشاركين الفنانة الإماراتية العالمية فاطمة لوتاه، والفنانة المعاصرة روبن شيسليت، وفنانين متعددي المجالات هم أحمد سعيد العريف الظاهري، ودانة قمبر، ومينا المحيربي، وفنان العلوم الجنائية غانم مبارك. وتوجه عوائد بيع هذه المجموعة الفنية لدعم الفنانين المحليين، ومبادرات زرع غابات المانجروف بإشراف مؤسسة «مانجروفز فور مانكايند».

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسس المشارك للمؤسسة:«نحن سعداء بالتعاون مع «بلومينغديلز» لإطلاق هذه المبادرة الفنية والبيئية المبتكرة التي نسعى من خلالها لزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على أشجار المانجروف وزيادة رقعة الغابات المزروعة بهذه الشجرة المميزة، وذلك من خلال الاستفادة من إبداعات الفنانين المحليين الذين يستوحون أعمالهم من جمال وفرادة غابات المانجروف وانتشارها في مختلف سواحل الإمارات».

وأضافت:«يأتي المعرض الرقمي استكمالاً لحملة «ارسمها خضراء» التي أطلقناها مؤخراً لتشجيع الفنانين المحليين على إبداع أعمال فنية جديدة مستوحاة من غابات المانجروف ومشاركتها مع العالم والمساهمة بالوقت نفسه في الحفاظ على البيئة».

وقالت أحلام البلوكي، المؤسس المشارك للمؤسسة:«نسعى من خلال المعرض لدعم مشاريع زراعة أشجار المانجروف كجزء من سلسلة مشاريعنا المتخصصة بهذا القطاع البيئي ودعم فنانينا المحليين المبدعين في الوصول لآفاق عالمية».

وأشارت إلى أن المبادرة تعكس الدور الرائد الذي يتمتع به الفنانون في نشر الوعي البيئي وتشجيع التأثير الإيجابي في المجتمع. (وام)